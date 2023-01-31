Два сотрудника МВД погибли при столкновении легковушки и грузовика в Удмуртии

Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика случилось на трассе в Удмуртии. Жертвами аварии стали два сотрудника уголовного розыска, сопровождавшие подозреваемого к месту проведения следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Согласно информации ведомства, водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с КамАЗом. Смертельные травмы получили инициатор ДТП и его два пассажира. Погибшими оказались работники полиции и гражданское лицо. Проводится проверка.