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Авторы New York Post сравнили просьбу Зеленского о поставках оружия с криком отчаяния

Украина
Авторы New York Post сравнили просьбу Зеленского о поставках оружия с криком отчаяния

Просьба президента Украины Владимира Зеленского ускорить передачу западного оружия Киеву свидетельствует об отчаянии главы государства. Такой вывод сделали авторы издания New York Post.

Как отметили американские журналисты, призыв украинского лидера показал, насколько серьезно положение ВСУ. По их словам, западное вооружение было нужно украинским солдатам «еще вчера».

«Вашингтон и его союзники не должны игнорировать этот крик отчаяния», — говорится в публикации.

Офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака ранее сообщил сроки поставки 14 танков Challenger 2 Киеву. Так, украинская сторона получит боевые машины в течение двух недель.
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