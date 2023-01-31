Поезд «Дорогой мужества» проедет по Белгородской области

Специальный железнодорожный состав запустят в Белгородской области 5 февраля. Поезд будет ездить по той самой «Дороге мужества», которую строили в 1943 году перед Курской битвой.
Легендарную железнодорожную ветку строили в основном женщины и подростки, ведь большинство мужчин были на фронте. У них получалось прокладывать по три километра пути в день, сообщает сетевое издание «Бел.Ру». В результате дорога была проложена за 32 дня, что было невиданным по скорости результатом.
Состав будет курсировать по маршруту Старый Оскол — Сараевка. Первыми на поезде проедут ветераны — те, кто принимал участие в строительстве дороги. С 11 февраля поездка по легендарному маршруту станет доступна для всех желающих.
Дата 5 февраля для запуска состава выбрана не случайно. В этот день будет отмечаться 80-летие освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. И поезд «Дорогой мужества» даст старт мероприятиям, посвященным юбилею Курской битвы.