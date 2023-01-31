Поезд «Дорогой мужества» проедет по Белгородской области

Легендарную железнодорожную ветку строили в основном женщины и подростки, ведь большинство мужчин были на фронте. У них получалось прокладывать по три километра пути в день, сообщает сетевое издание «Бел.Ру». В результате дорога была проложена за 32 дня, что было невиданным по скорости результатом.