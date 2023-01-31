Обещанные киевскому режиму танки Leopard и Abrams немецкого и американского производства при всем желании нельзя отнести к чудо-оружию. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он напомнил в интервью РИА Новости, что бонзы фашистского рейха тоже возлагали огромные надежды на чудо-оружие, но это не помешало Красной армии освободить Украину и закончить Великую Отечественную войну в Берлине.
«Теперь вот обманутому украинскому населению скармливают новые сказки», — сообщил Владимир Сальдо.
Собеседник РИА Новости отметил, что украинские националисты ранее прославляли турецкие беспилотники и различные западные ПТРК, а также РСЗО HIMARS, но все это оружие планомерно уничтожается российскими военными в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Ранее бывший советник украинского президента Леонида Кучмы рассказал о тяжелейшем положении и больших потерях ВСУ, об этом информировал RT.