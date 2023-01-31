Посол РФ в ЦАР встретился с представителем ДРК в Центральноафриканской Республике

В дополнение к этому посол РФ в Центральноафриканской Республике рассмотрел вопросы сотрудничества с министром молодежи и спорта страны Аристидом Бриан Ребоас. Стороны отметили основные направления взаимовыгодных отношений и договорились о совместной подготовке молодых специалистов.