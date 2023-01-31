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Посол РФ в ЦАР встретился с представителем ДРК в Центральноафриканской Республике

Весь мир
Посол РФ в ЦАР встретился с представителем ДРК в Центральноафриканской Республике

Банги, 31 января. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов встретился с представителем Демократической Республики Конго Э. Камбале Баэква.

Дипломаты провели обмен мнениями о влиянии ситуации в восточной части ДРК на центральноафриканское государство. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Ранее посол РФ в ЦАР встретился с председателем Национальной избирательной комиссии страны Матиасом Бартелеми Моруба. В ходе встречи чиновники обсудили совместную деятельность в электоральной сфере и поговорили об осенней конференции в Санкт-Петербурге.

Позднее Александр Бикантов провел переговоры с Генеральным прокурором Кассационного суда республики. Стороны рассмотрели возможность сотрудничества на уровне правоохранительных органов.

Кроме того, отечественный дипломат встретился с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа. Политики обсудили итоги поездки главы правительства в Россию и подтвердили готовность дальнейшего развития партнерства.

В дополнение к этому посол РФ в Центральноафриканской Республике рассмотрел вопросы сотрудничества с министром молодежи и спорта страны Аристидом Бриан Ребоас. Стороны отметили основные направления взаимовыгодных отношений и договорились о совместной подготовке молодых специалистов.
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