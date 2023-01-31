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Поздняков: МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО для участия в ОИ-2024

Спорт
Поздняков: МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО для участия в ОИ-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсменам из РФ не потребуется давать оценку СВО на Украине для участия в ОИ-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет требовать от российских спортсменов осуждения специальной военной операции на Украине для участия в летних Играх 2024 года. Об этом Станислав Поздняков сообщил журналистам 31 января.

«Требуют ли от российских спортсменов осудить СВО? Это неверный вывод, их нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми», — подчеркнул глава ОКР.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участники турнира разыграют медали в 32-х видах спорта.
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