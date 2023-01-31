Зачем Киев провоцирует Иран на вступление в украинский конфликт

Писатель, журналист и военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал о причинах активности украинских чиновников, поспешивших использовать атаку на Иран в своих целях.
Удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по военному предприятию в иранском Исфахане не достиг своей цели, официально сообщили в Минобороны Ирана. Согласно заявлению властей, один беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны, а два других смогли лишь повредить кровлю производственного цеха, не причинив никакого ущерба находящимся на объекте людям и технологическому оборудованию
Ряд региональных, а затем и мировых изданий немедленно написал, что ударам подверглось предприятие, занимающееся выпуском БПЛА Shahed-136, которые якобы передаются Ираном в Россию. Что характерно, исполнителем диверсии арабские СМИ назвали Израиль, у которого с Исламской Республикой давно сложились весьма напряженные отношения.
«Украинский» след
Официальные структуры Ирана не подтвердили связь случившейся диверсии с израильскими спецслужбами, оставляя нераскрытым государственную принадлежность исполнителей данного теракта. И этим немедленно воспользовались в Киеве.
Нет никаких объяснений тому, чем же руководствовался советник президента Украины Михаил Подоляк, который написал в социальных сетях угрожающее заявление «Украина вас предупреждала!», намекая на причастность его страны к произошедшему событию. Ранее из Киева уже звучали различные угрозы в адрес Тегерана, связанные с успешным применением дронов-камикадзе «Герань», которые на Украине считают иранскими.
Учитывая способность украинских спецслужб организовывать и проводить резонансные теракты типа взрыва на Крымском мосту или атаки на аэродром в Энгельсе, в Тегеране со всей серьезностью отнеслись к необдуманному заявлению украинского политика. Иранское внешнеполитическое ведомство потребовало от Киева дать официальные объяснения словам советника президента.
Пока на Украине одни чиновники формулируют ответ, другие, ссылаясь на данное дипломатическое требование, привычно начали просить на Западе новое оружие. Реакцию Тегерана в этом случае они представляют не иначе, чем «угрозу с ужасающими последствиями» и намекают на то, что Иран в ответ на атаку в Исфахане вот-вот нападет на их страну.
Удобный повод для новых запросов
Руководствуясь принципом «куй железо, пока горячо», официальный представитель украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат сделал заявление о том, что Киеву крайне необходимы зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3 и SAMP-T, которые могли бы перехватывать иранские баллистические ракеты Fateh и Zolfaghar.
Глава ВВС полагает, что сложившаяся ситуация в значительной степени увеличивает вероятность получения Россией иранских баллистических ракет, которые могут быть немедленно использованы для поражения как объектов энергетической инфраструктуры, так и военных группировок.
Игнат заострил внимание на том, что существующая система ПВО Украины неспособна перехватывать снаряды, летящие по баллистической траектории. При этом он ошибочно назвал «баллистическими» российские крылатые ракеты Х-22 и аэробаллистические гиперзвуковые Х-47 «Кинжал», не забыв упомянуть и зенитные боеприпасы комплексов С-300 и С-400.
«Это баллистика, против которой у нас сегодня нет средств. У России есть баллистика в виде тех же ракет «Кинжал». Это фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Также ракеты Х-22 и ракеты С-300 и С-400 — зенитные ракеты, которые бьют по баллистической траектории. Это вызовы и угрозы, которые сегодня стоят перед нами. Наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства, такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T», — заявил Игнат.
Даже очевидно путаясь, украинские деятели не упускают шанс лишний раз нагнать жути на своих западных кураторов, рисуя перед ними апокалипсические картины будущего, если те не выполнят очередное безумное требование, ведущее к эскалации конфликта. Сегодня Киев умудрился втянуть в эту гонку Иран — государство, с которым прагматичные англосаксы пока не рискуют связываться.
Интересно, что Украина ответит на запрос Тегерана и воспользуется ли Исламская Республика данной ситуацией, чтобы в международном информационном поле легализовать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией?