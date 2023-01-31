Зачем Киев провоцирует Иран на вступление в украинский конфликт

Пока на Украине одни чиновники формулируют ответ, другие, ссылаясь на данное дипломатическое требование, привычно начали просить на Западе новое оружие. Реакцию Тегерана в этом случае они представляют не иначе, чем «угрозу с ужасающими последствиями» и намекают на то, что Иран в ответ на атаку в Исфахане вот-вот нападет на их страну.