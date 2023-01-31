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Белорусские автомобильные салоны возобновили продажи для россиян

Экономика
Белорусские автомобильные салоны возобновили продажи для россиян

Граждане России вновь получили возможность беспрепятственно приобретать автомобили в Белоруссии. Ситуация вернулась к норме после нескольких репортажей Autonews.ru, когда корреспондентам отказывали в покупке машины по российском паспорту.

Белорусские дилеры используют сложившуюся на рынке ситуацию, чтобы продать автомобили на выгодных условиях. Это может расцениваться как злоупотребление доминирующим положением, такую оценку дали эксперты в Евразийском экономическом союзе.

Другое объяснение ситуации с нежеланием дилеров продавать машины россиянам — результат антиконкурентных соглашений. Это также запрещено законодательством.
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