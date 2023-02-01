Некомпетентность и скудоумие: Онищенко об объявившей России «войну» главе МИД ФРГ Бербок

Слова министра иностранных дел Анналены Бербок о том, что Европа «ведет вону с Россией», являются признаком некомпетентности и скудоумия, считает академик РАН, политик Геннадий Онищенко.
В авторской колонке для ФАН он сравнил поведение Бербок с деятельностью общественника, который придя на митинг изо всех сил пытается сорвать аплодисменты. Но реальность сурова: это был не митинг, а трибуна ПАСЕ; а Бербок высказывала не свою личную точку зрения, а говорила от лица Германии.
Поскольку нам «объявлена война», мы имеем право на защиту. Колонка Геннадия Онищенко
Бывшая защитница окружающей среды, которая сейчас ни много ни мало является министром иностранных дел Германии, Анналена Бербок в ходе заседания ПАСЕ заявила, что Европа «ведет войну против России», и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины.
Обратите внимание, слова о «войне» произнес не кто-то там, а представитель «локомотива» Европы. Да и как это было сделано — официальный доклад на площадке Совета Европы. И на этого человека, заявившего о состоянии войны с Россией, работает вся дипломатическая машина ФРГ!
По существу, это заявление не что иное, как объявление России войны. Если конечно оно не является следствием скудоумия или некомпетентности самой Бербок, хотя такие «ошибки» обычно в политике не прощаются.
С другой стороны, я могу понять, почему Германия объявила нам «войну». Если смотреть здраво ФРГ сегодня — это оккупированное государство. И это официальная оценка. Американские войска после победы над Германией остались в западной зоне оккупации, а после уничтожения ГДР оказались и на ее территории. То есть армия США, которая пришла на территорию Германии в 1945-м так и осталась там до сих пор — территория ФРГ усыпана американскими военными базами. Поэтому заявление о «состоянии войны» с Россией, прозвучавшее от лица Германии с трибуны ПАСЕ, неудивительно.
На этом фоне, вот, что мы должны понимать — поскольку нам «объявлена война», мы имеем право защищаться с использованием всех возможностей российского государства. Официально мы всегда заявляли и продолжаем заявлять, что проводим на территории Украины спецоперацию. Но теперь, когда Германия «объявила нам войну» ситуация меняется. Во-первых, для начала, возможно, нам надо задуматься о выдворении послов ФРГ раз уж нам «объявлена война». Во-вторых, мне кажется, нам надо избавиться от лишней осторожности и подумать о том, как защищаться с использованием всех возможностей: это и «ядерная триада», и высокоточное оружие, и прочие средства.
Кстати, в этой связи, хотелось бы в этой услышать мнение народа Германии о своем главе МИД и подобной позиции. По традиции министры иностранных дел в политической структуре любого государства всегда занимают одну из первых ролей наряду с президентом и премьер-министром. Печально, когда у руля государства стоят такие малообразованные, недальновидные и абсолютно не соответствующие своему статусу «дамочки». Бербок, видимо, думает, что она какой-то общественный деятель, который выступая на митинге пытается сорвать аплодисменты. Хотя она является министром иностранных дел и выступает в Совете Европы.