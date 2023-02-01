Некомпетентность и скудоумие: Онищенко об объявившей России «войну» главе МИД ФРГ Бербок

На этом фоне, вот, что мы должны понимать — поскольку нам «объявлена война», мы имеем право защищаться с использованием всех возможностей российского государства. Официально мы всегда заявляли и продолжаем заявлять, что проводим на территории Украины спецоперацию. Но теперь, когда Германия «объявила нам войну» ситуация меняется. Во-первых, для начала, возможно, нам надо задуматься о выдворении послов ФРГ раз уж нам «объявлена война». Во-вторых, мне кажется, нам надо избавиться от лишней осторожности и подумать о том, как защищаться с использованием всех возможностей: это и «ядерная триада», и высокоточное оружие, и прочие средства.