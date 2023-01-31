Виктория Боня и Наталья Краснова высмеяли образы жены Петросяна

Боня и Краснова обсудили наряды Брухуновой в эфире Rutube-шоу «Злые языки». Блогер отметила, что при всем уважении к жене юмориста ей жаль, когда она смотрит на ее образы. Комик задалась вопросом, стилист ли подбирает супруге Петросяна такие странные луки. Краснова не исключила, что артист хочет, чтобы Брухунова стала похожа на его предыдущую жену — юмористку Елену Степаненко.