Виктория Боня и Наталья Краснова высмеяли образы жены Петросяна

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня и блогер и комик Наталья Краснова высказались об образах жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Знаменитости высмеяли стиль, в котором одевается супруга артиста.
Боня и Краснова обсудили наряды Брухуновой в эфире Rutube-шоу «Злые языки». Блогер отметила, что при всем уважении к жене юмориста ей жаль, когда она смотрит на ее образы. Комик задалась вопросом, стилист ли подбирает супруге Петросяна такие странные луки. Краснова не исключила, что артист хочет, чтобы Брухунова стала похожа на его предыдущую жену — юмористку Елену Степаненко.
«Тебе не кажется, что у Петросяна есть запрос — сделайте из моей жены примерно Степаненко?» — спросила блогер Боню.
Бывшая участница телестройки жестко прошлась по одному из образов Брухуновой. Модель назвала жену Петросяна невзрачной женщиной, которая при этом держит в руках сумку Prada за 315 тысяч рублей. По словам звезды «Дома-2», если бы она осталась жить в родном Краснокаменске, то просто проклинала бы супругу юмориста за такую дорогую вещь.
«Мол, как это возможно? Мы в год столько не зарабатываем!» — поделилась негодованием Боня.
Знаменитость добавила, что на фото Брухуновой можно увидеть брошь Yves Saint Laurent за 39 тысяч рублей, носки Gucci за 16 тысяч и очки за 45 тысяч. По мнению модели, Петросян неплохо потратился на жену. Звезда телестройки оценила весь лук Брухуновой в полмиллиона рублей.