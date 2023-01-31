Путин поручил кабмину подготовить новые предложения по льготной ипотеке для молодежи

Президент России Владимир Путин дал задание правительству представить идеи по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, указано в опубликованных на сайте Кремля поручениях главы государства по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года.
Согласно документу, предложения по льготной ипотеке для молодежи должны предусматривать меры поддержки как для молодых специалистов, так и для молодых семей. Инициативы необходимо подготовить в срок до 1 июля текущего года. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель российского кабмина Михаил Мишустин.