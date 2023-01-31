Путин поручил кабмину подготовить новые предложения по льготной ипотеке для молодежи

Согласно документу, предложения по льготной ипотеке для молодежи должны предусматривать меры поддержки как для молодых специалистов, так и для молодых семей. Инициативы необходимо подготовить в срок до 1 июля текущего года. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель российского кабмина Михаил Мишустин.