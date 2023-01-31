Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Десятки тысяч жителей Парижа вышли на акцию против повышения пенсионного возраста

Общество
Десятки тысяч жителей Парижа вышли на акцию против повышения пенсионного возраста

Многотысячная манифестация против повышения пенсионного возраста проходит в Париже. Протестная акция стартовала с площади Италии.

Участниками протестов стали представители разных отраслей, молодежных организаций и даже сторонники движения «желтые жилеты». За манифестантами наблюдают полицейские.

Колонная из протестующих растянулась на десятки километров. По предварительным оценкам, в акции участвуют десятки тысяч человек, передает РИА Новости.

Продвигаемую реформу уже окрестили «ни справедливой, ни необходимой». Власти Пятой республики намерены повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года.
франция манифестация протесты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду