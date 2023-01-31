Десятки тысяч жителей Парижа вышли на акцию против повышения пенсионного возраста

Многотысячная манифестация против повышения пенсионного возраста проходит в Париже. Протестная акция стартовала с площади Италии.
Участниками протестов стали представители разных отраслей, молодежных организаций и даже сторонники движения «желтые жилеты». За манифестантами наблюдают полицейские.
Колонная из протестующих растянулась на десятки километров. По предварительным оценкам, в акции участвуют десятки тысяч человек, передает РИА Новости.
Продвигаемую реформу уже окрестили «ни справедливой, ни необходимой». Власти Пятой республики намерены повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года.