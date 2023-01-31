Банги, 31 января. Жители центральноафриканского города Буар поддержали Вооруженные силы республики (FACA) и выразили солидарность с их действиями в регионе.
Население префектуры Ла-Нана-Мамбере во главе с одним из районных чиновников собрали различные продовольственные товары, продукты питания и денежные средства для бойцов ВС страны. Делегация посетила штаб-квартиру FACA, где передала пожертвования должностным лицам.
Жители приветствовали успехи военнослужащих в поддержании безопасности и поблагодарили их за профессионализм. Кроме того, они выразили удовлетворенность превосходством Вооруженных сил над бандформированиями.
Армия ЦАР эффективно противостоит радикальным группировкам по всей территории страны. Победы стали возможны после начала военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой.
Отечественные специалисты, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав силовых ведомств республики. Благодаря консультативной поддержке российских инструкторов, FACA ликвидировали самопровозглашенного главаря группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Усмана Абакари по прозвищу Сисанкери.
Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа отметил успехи, которые приносит военно-техническое сотрудничество Банги и Москвы. Политик подчеркнул положительную динамику развития отношений двух стран и выразил намерение усилить сотрудничество во многих сферах.