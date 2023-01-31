ЧВК «Вагнер» отправила на Украину колонну грузовиков с телами погибших в Соледаре бойцов

Бойцы ЧВК «Вагнер» отправили на Украину еще одну колонну грузовиков с телами погибших при штурме Соледара украинских военнослужащих. Подтверждающая это видеозапись появилась в Telegram-канале GREY ZONE.
В состав транспортной колонны вошло не менее трех грузовиков с гробами. Отмечается, что это уже четвертая партия большегрузов, доставляющая погибших на подконтрольную Киеву территорию. Отправка тел производится по согласованию с принимающей стороной.
Вооруженные силы Украины понесли в Соледаре большие потери. После того как подразделения противника в центральной части города были взяты в котел, многие из военнослужащих отказались сложить оружие и сдаться, что в результате привело к их гибели.
Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого некоторые источники называют основателем ЧВК «Вагнер», сообщил, что на улицах населенного пункта было обнаружено порядка 500 погибших бойцов ВСУ. В ходе своего визита в освобожденный город бизнесмен подчеркнул важность уважительного отношения к поверженным противникам, которых следует достойно вернуть домой.
Предыдущая колонна с телами украинских солдат была передана Киеву менее недели назад — 26 января.