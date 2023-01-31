Ванга предрекла человечеству судьбоносное событие в 2023 году

Пророчества слепой болгарской провидицы Ванги будоражат умы многих даже спустя почти 27 лет после ее смерти.
Женщина, которой приписывают дар предсказания, составляла не только персональные прогнозы, но и могла видеть будущее стран. Ванга предсказала событие, которое изменит жизнь многих в 2023 году. Определенным образом оно скажется и на россиянах.
Весной в небе взорвется звезда, которая озарит его на ближайшие пять лет. Кум Ванги Сергей Косторной подтвердил, что провидица предсказывала это. Переломный момент наступит 21 марта, уверен он.
«Сила этого космического взрыва будет столь сильна, что заставит время содрогнуться, а пространство искривиться. Искры звезды и ее обломки задержатся в воздухе на следующие несколько лет», — следует из предсказания Ванги.
Согласно предсказаниям Ванги, с 2022 по 2029 годы наука сильно шагнет вперед. Вероятно, исследователям удастся разработать лекарства от рака. Серьезных природных катаклизмов в эти годы не предвидится. Чтобы не случилось, Россия в любом сможет выстоять, считала Ванга.