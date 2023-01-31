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В Подмосковье обнаружили тело провалившейся под лед девочки спустя два дня поисков

Происшествия
В Подмосковье обнаружили тело провалившейся под лед девочки спустя два дня поисков

Спасатели нашли труп семилетней девочки, которая провалилась под лед Клязьмы в Подмосковье. Поиски продолжались два дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в Павловском Посаде. Напомним, 29 января школьница вышла от подруги, но домой не вернулась. Родители забили тревогу и обратились к специалистам.

«К сожалению, ребенок погиб, тело ребенка обнаружено и поднято из воды», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. С родственниками малышки работает психолог.
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