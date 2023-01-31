В Подмосковье обнаружили тело провалившейся под лед девочки спустя два дня поисков

Спасатели нашли труп семилетней девочки, которая провалилась под лед Клязьмы в Подмосковье. Поиски продолжались два дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент произошел в Павловском Посаде. Напомним, 29 января школьница вышла от подруги, но домой не вернулась. Родители забили тревогу и обратились к специалистам.
«К сожалению, ребенок погиб, тело ребенка обнаружено и поднято из воды», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. С родственниками малышки работает психолог.