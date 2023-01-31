Политолог Саймс нашел способ заставить США начать считаться с «нерешительной» Россией

Соединенные Штаты по-прежнему не верят в способность России перейти к серьезной эскалации, поэтому Москва должна изменить подход, чтобы Запад начал считаться с Кремлем, заявил американский политолог Дмитрий Саймс.
В рамках программы «Большая игра» эксперт напомнил, что к России начали относиться серьезнее, только когда страна начала действовать и играть мускулами. Однако Вашингтон до сих пор уверен, что Москва не решится на использование тактического ядерного вооружения. Кремль должен заставить Запад считаться с РФ и перестать видеть в ней нерешительную страну, однако для этого потребуются военно-политические сдвиги.
«Я говорю не только о наращивании военной силы, но и какой-то новой убежденности в Вашингтоне, что Россия способна на дальнейшую эскалацию. Не знаю, хорошая ли это идея. Но знаю, что заключение в лагере противника, что ты на эскалацию не решишься, никогда не помогает», — подчеркнул политолог.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии Зоран Миланович назвал безумием убежденность Запада в возможном «поражении» России на Украине.