Политолог Саймс нашел способ заставить США начать считаться с «нерешительной» Россией

В рамках программы «Большая игра» эксперт напомнил, что к России начали относиться серьезнее, только когда страна начала действовать и играть мускулами. Однако Вашингтон до сих пор уверен, что Москва не решится на использование тактического ядерного вооружения. Кремль должен заставить Запад считаться с РФ и перестать видеть в ней нерешительную страну, однако для этого потребуются военно-политические сдвиги.