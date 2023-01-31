Стоимость бензина на Ямале за месяц упала на 22%

Цена одного литра бензина понизилась в Салехарде и Приуральском районе за месяц на 22%. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте департамента экономики ЯНАО.
Как пишет ИА «УралПолит.Ru», бензин АИ-92 в Приуральском районе за месяц упал в цене на 22,2% или на 10 рублей. В Салехарде стоимость его понизилась на 12,4% или на 4,95 рубля, отмечается в публикации.
Кроме того, упоминается и цена бензина АИ-95, которая в Приуральском районе за месяц снизилась на 14,6% или на 7 рублей, а в Салехарде ценник упал на 12,7%, то есть на 5,67 рубля. Ранее отмечалось, что цены на бензин марки АИ-92 в Ямало-Ненецком автономном округе, Челябинской и Курганской областях, а также в Югре – одни из самых маленьких среди субъектов РФ.