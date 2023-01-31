Стоимость бензина на Ямале за месяц упала на 22%

Кроме того, упоминается и цена бензина АИ-95, которая в Приуральском районе за месяц снизилась на 14,6% или на 7 рублей, а в Салехарде ценник упал на 12,7%, то есть на 5,67 рубля. Ранее отмечалось, что цены на бензин марки АИ-92 в Ямало-Ненецком автономном округе, Челябинской и Курганской областях, а также в Югре – одни из самых маленьких среди субъектов РФ.