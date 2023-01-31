Дочь Полищук рассказала о своем сходстве с Фаиной Раневской

Дочь народной артистки России Любовь Полищук, актриса Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала о своем сходстве с артисткой Фаиной Раневской.
Цигаль-Полищук сыграла главную роль в биографической драме «Раневская». Она играет артистку в возрасте от 19 до 40 лет. По словам дочери Полищук, на кастинге она не стремилась никому ничего доказать, но призналась, что чувствует внутреннее сходство с героиней.
«Надеюсь, что умение сострадать и сочувствовать. Возможно, хотя бы где-то отдаленно — чувство юмора. И совершенно точно — попытка спрятать свои истинные эмоции и чувства за сарказмом и иногда наносной грубостью», — призналась Цигаль-Полищук.
Она рассказала, что работать над ролью было сложно из-за ответственности, ведь ей предстояло сыграть легендарную артистку. Также Цигаль-Полищук приходилось привыкать к возрастным скачкам, которые происходили в течение одного съемочного дня, сообщает РБК.