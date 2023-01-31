Дочь Полищук рассказала о своем сходстве с Фаиной Раневской

Цигаль-Полищук сыграла главную роль в биографической драме «Раневская». Она играет артистку в возрасте от 19 до 40 лет. По словам дочери Полищук, на кастинге она не стремилась никому ничего доказать, но призналась, что чувствует внутреннее сходство с героиней.