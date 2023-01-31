Полиция Италии разыскивает тело убитой сожителем 23-летней украинки

Стражи порядка предполагают, что ее зарезал 33-летний гражданин Молдавии, который был ее сожителем. По данным следствия, убийца тщательно спрятал тело. В настоящее время он находится в тюрьме округа Мантуи и не хочет признаваться в содеянном.