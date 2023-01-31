Полиция Италии разыскивает тело убитой сожителем 23-летней украинки

Полиция Италии разыскивает пропавшую 23-летнюю украинку Яну Малико в муниципалитете Кастильоне-делле-Стивьере, сообщает Telenuovo.
Стражи порядка предполагают, что ее зарезал 33-летний гражданин Молдавии, который был ее сожителем. По данным следствия, убийца тщательно спрятал тело. В настоящее время он находится в тюрьме округа Мантуи и не хочет признаваться в содеянном.
Соседи пары рассказали, что в день исчезновения девушки из квартиры, где проживали влюбленные, раздавались громкие звуки, молодые люди сильно ссорились. Полицейские осматривают территорию вокруг озера Мантуя. Они не исключают, что убийца мог утопить тело Яны Малико.