Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Сивцева раскрыла основной страх Франции в отношении Запада

Политика
Политолог Сивцева раскрыла основной страх Франции в отношении Запада

Францию беспокоит потеря доверия коллективного Запада, однако США выгодно возможное ослабление официального Парижа. На это обратила внимание политолог Дарья Сивцева.

Речь идет о передаче Украине современного военного оборудования. Эксперт обратила внимание на маловероятность такого развития событий. По ее мнению, это спровоцирует внутренние противоречия в Пятой республике.

«Предоставив свое современное вооружение Украине, Франция может быть ослаблена, что позволит США сильнее контролировать ее. Если же Франция откажется от поставок, то может потерять доверие Запада в целом», — раскрыла основной страх страны Сивцева, слова которой привело интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер рассказал, к чему может привести отправка бронетехники украинскому государству. По его мнению, это сделает риск разжигания ядерного противостояния еще выше.
Сивцева франция запад сша Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду