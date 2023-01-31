В Мариинской больнице опровергли факт избиения пьяного солиста группы «Включай микрофон»

Солист группы «Включай микрофон» обвинил санитаров Мариинской больницы в избиении. Работники медучреждения опровергли его слова. Они обратили внимание, что пьяного музыканта доставили в больницу с раной на лбу, которую зафиксировала бригада скорой.
Медики подчеркнули, что пациент находился в таком состоянии опьянения, что наркоз не помог. Его пришлось держать, пока зашивали рану. Никаких повреждений в больнице он не получил. Врачи также отметили агрессивность пациента.
По словам музыканта, он отмечал день рождения и распивал спиртное. Мужчина упал и ударился головой о ступеньки. Его доставили в больницу, где якобы агрессивные санитары нанесли ему побои.
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