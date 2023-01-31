Министр сельского хозяйства Буркина-Фасо определил план развития отрасли на 2023 год

Дэни Уэдраого заявил, что за 2023 год министерство планирует восстановить больше площадей с плодородной почвой и модернизировать системы снабжения с целью повышения доступности различных расходных материалов для фермеров. Кроме того, власти республики предоставят плантаторам 360 единиц специализированной техники доступной для субсидирования.