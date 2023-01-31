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Министр сельского хозяйства Буркина-Фасо определил план развития отрасли на 2023 год

Весь мир
Министр сельского хозяйства Буркина-Фасо определил план развития отрасли на 2023 год

Уагадугу, 31 января. Глава департамента сельского хозяйства Буркина-Фасо Дени Уэдраого созвал Совет управляющих министерского сектора (CASEM), в рамках которого чиновники отрасли подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на будущее.

Политик сообщил, что страна достигла значительных успехов в аграрной промышленности за отчетный период. Работники сферы произвели около 210 тысяч тонн зерна, закупили более 250 000 центнеров минеральных удобрений и застраховали примерно 18 000 гектаров пахотных земель.

Дэни Уэдраого заявил, что за 2023 год министерство планирует восстановить больше площадей с плодородной почвой и модернизировать системы снабжения с целью повышения доступности различных расходных материалов для фермеров. Кроме того, власти республики предоставят плантаторам 360 единиц специализированной техники доступной для субсидирования.

Ранее правительство Буркина-Фасо запустило программу поддержки агропромышленных проектов в нескольких регионах страны. Чиновники приняли план возведения ирригационных систем и начали кампанию по вакцинации крупного рогатого скота.
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