Наталья Штурм призвала молиться за Николаева после сообщения о его госпитализации

Певица Наталья Штурм отреагировала на новость о госпитализации певца и композитора Игоря Николаева. Она призвала молиться за здоровье артиста.
По данным СМИ, Николаев попал в одну из московских клиник с подозрением на инфаркт. Источник ФАН сообщал, что певец жаловался на боли в груди. Артиста сначала отвезли в больницу в Красногорске, а затем перевели в кардиоцентр.
Штурм назвала Николаева прекрасным, родным человеком и любимым музыкантом. Певица не сомневается, что с композитором все будет хорошо, поскольку рядом с ним лучшие врачи и заботливые друзья. Кроме того, вся страна обожает артиста, отметила исполнительница хита «Окончен школьный роман».
«Молимся за здоровье Игоря», — приводит слова Штурм «МК».
Сам Николаев не подтвердил журналистам новость о своей госпитализации. Певец заявил, что чувствует себя прекрасно.