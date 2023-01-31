Telegraph: Великобритания уже обучила десять тысяч украинских военнослужащих

На территории Великобритании уже прошли обучение десять тысяч украинских военных. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в этом году Лондон намерен обучить еще 40 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, отмечает издание.
«Десять тысяч украинских военных уже прошли обучение у своих британских коллег, а в этом году планируется обучить еще 40 тысяч», — пишет Telegraph.
Кроме того, Уоллес сказал, что Великобритания будет добиваться, чтобы украинские военные могли извлечь максимальную пользу от вооружений, которое они получают от стран Запада.
Ранее представитель премьер-министра Великобритании заявил, что Лондон не считает целесообразным в настоящий момент передавать Украине свои истребители, сообщает RT.