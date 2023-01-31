В брянском селе Ломаковка украинский снаряд повредил памятник погибшим в годы ВОВ

Село Ломаковка Стародубского муниципального округа подверглось минометному обстрелу со стороны подразделений ВСУ. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В результате атаки украинских военных повреждения получили несколько домовладений и здание магазина. Помимо этого, снаряд зацепил памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В населенном пункте оказалось частично нарушено электроснабжение. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия ЧП.