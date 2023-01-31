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СМИ: украинские военные стали чаще применять бронетехнику НАТО под Херсоном

Армия
СМИ: украинские военные стали чаще применять бронетехнику НАТО под Херсоном

Российские военные отметили участившиеся случаи применения ВСУ натовской техники на Херсонском направлении. Речь идет о польских самоходках и американских гаубицах.

Соответствущим наблюдением с ТАСС поделился боец из расчета российской системы залпового огня «Ураган», развернутой на передовой в Херсонской области.

«Натовской техники появляется больше и больше. И мы, конечно же, пытаемся уничтожить ее, поразить. И пока у нас все это получается», — сказал военнослужащий.

По словам бойца, российские артиллеристы смогли уничтожить на правом берегу Днепра польскую самоходную гаубицу Krab и гаубицы М777 из США.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, появление российских систем залпового огня «Торнадо-С» на фронте стало противовесом американским HIMARS, которые используют ВСУ, сообщает RT.
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