СМИ: украинские военные стали чаще применять бронетехнику НАТО под Херсоном

Российские военные отметили участившиеся случаи применения ВСУ натовской техники на Херсонском направлении. Речь идет о польских самоходках и американских гаубицах.
Соответствущим наблюдением с ТАСС поделился боец из расчета российской системы залпового огня «Ураган», развернутой на передовой в Херсонской области.
«Натовской техники появляется больше и больше. И мы, конечно же, пытаемся уничтожить ее, поразить. И пока у нас все это получается», — сказал военнослужащий.
По словам бойца, российские артиллеристы смогли уничтожить на правом берегу Днепра польскую самоходную гаубицу Krab и гаубицы М777 из США.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, появление российских систем залпового огня «Торнадо-С» на фронте стало противовесом американским HIMARS, которые используют ВСУ, сообщает RT.