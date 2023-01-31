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Уволенный за отдых в Мексике курский депутат Васильев уехал в зону СВО

Общество
Уволенный за отдых в Мексике курский депутат Васильев уехал в зону СВО

Курский депутат Максим Васильев, который лишился поста зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию, уехал в зону проведения спецоперации.

Васильева уволили после скандального видеопоздравления с Новым годом из Мексики. Депутат передал соотечественникам привет, выпил в кадре пива, а также пожелал «много денег и хорошего настроения».

Спустя месяц Васильев записал ролик совсем другого содержания. Он показал листовки, в которых ВСУ призывают россиян сдаться в плен, и пообещал возвести надежные фортификационные сооружения на границе.
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