Уволенный за отдых в Мексике курский депутат Васильев уехал в зону СВО

Курский депутат Максим Васильев, который лишился поста зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию, уехал в зону проведения спецоперации.
Васильева уволили после скандального видеопоздравления с Новым годом из Мексики. Депутат передал соотечественникам привет, выпил в кадре пива, а также пожелал «много денег и хорошего настроения».
Спустя месяц Васильев записал ролик совсем другого содержания. Он показал листовки, в которых ВСУ призывают россиян сдаться в плен, и пообещал возвести надежные фортификационные сооружения на границе.