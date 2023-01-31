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Посвященный Чехову проект в Таганроге собрал участников из более чем 50 стран мира

Общество

Жители Таганрога отметили 163-й день рождения местного уроженца Антона Павловича Чехова международным флешмобом. Более 200 участников из более чем 50 стран на 24 языках мира читали отрывки из произведений и писем великого русского писателя.

Посвященный Чехову проект в Таганроге собрал участников из более чем 50 стран мира

Ученики художественной школы «Лола Мора» из Буэнос-Айреса (Аргентина) нарисовали и озвучили два мультфильма по произведениям Чехова, сообщает сетевое издание «Дон24». Актеры детского киножурнала «Мандарин» из египетской Хургады сняли спектакль по рассказу «Мальчики».

В числе активных участников флешмоба был профессорско-преподавательский состав зарубежных вузов, в частности университетов Южной Калифорнии, Нью-Йорка, Иллинойса, Анкары, а Цюрихского, Белградского и Намибийского университетов.

Организаторами проекта «Мир читает Чехова» выступили администрация Таганрога и библиотека имени Чехова. В международном формате акция проходит с 2021 года.
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