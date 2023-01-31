Премьер Буркина-Фасо обсудит с президентом Ассими Гоита и главой правительства Мали сотрудничество в области безопасности

Бамако, 31 января. Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела проведет переговоры с президентом Мали Ассими Гоита и главой правительства республики Шогелем Кокалла Маига.
Политики обсудят перспективные направления сотрудничества двух стран. Особое внимание они уделят партнерству в области региональной безопасности.
Власти Мали эффективно противостоят террористическим организациям. Победы стали возможны после начала военно-технического сотрудничества между Бамако и Москвой.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав Вооруженных сил республики (FAMa). Благодаря тренировкам бойцы FAMa оперативно реагируют на угрозы со стороны бандформирований. Недавно они ликвидировали 15 радикалов в северо-западной части страны.
Жители Буркина-Фасо вдохновились результативным партнерством Бамако и Москвы. Они регулярно выходят на митинги, где призывают правительство республики прекратить сотрудничество с Францией и сближаться с РФ.