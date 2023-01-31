Премьер Буркина-Фасо обсудит с президентом Ассими Гоита и главой правительства Мали сотрудничество в области безопасности

Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав Вооруженных сил республики (FAMa). Благодаря тренировкам бойцы FAMa оперативно реагируют на угрозы со стороны бандформирований. Недавно они ликвидировали 15 радикалов в северо-западной части страны.