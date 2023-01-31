Расходы россиян на автомобили с пробегом показали рост два месяца подряд

В основном, в декабре и ноябре ушедшего года популярностью пользовались машины возрастом до пяти лет. Их было куплено на сумму 192,5 млрд рублей (43,3% от общего объема). Самым популярным автомобилем в премиум сегменте с пробегом в возрасте до трех лет стал Mercedes-Benz E-класса, пишет «ФедералПресс».