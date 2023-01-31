Расходы россиян на автомобили с пробегом показали рост два месяца подряд

Среди российских автолюбителей второй месяц набирают популярность подержанные автомобили. Общая сумма покупок за декабрь составила 444,9 млрд рублей, что на 8% больше ноябрьского показателя в 413,8 млрд руб.
Из совместного исследования компании «Открытие авто» и агентства «Автостат» следует, что в конце прошлого года всего было приобретено 468,7 тыс. б/у автомобилей (на 2% больше, чем в ноябре). В целом, по итогам 2022 года, обладателями авто с пробегом стали 4 млн 864,7 тыс. россиян, приводит данные документа ТАСС.
В основном, в декабре и ноябре ушедшего года популярностью пользовались машины возрастом до пяти лет. Их было куплено на сумму 192,5 млрд рублей (43,3% от общего объема). Самым популярным автомобилем в премиум сегменте с пробегом в возрасте до трех лет стал Mercedes-Benz E-класса, пишет «ФедералПресс».
Тем не менее, легковые автомобили в категории «10 лет и старше» по-прежнему лидируют в продажах (290,3 тыс. штук).