Востоковед Жебин: США грозят Северной Корее ядерной бомбой, чтобы сохранить в подчинении Южную

Востоковеды рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как США используют угрозу применения ядерного оружия, чтобы сохранить свое военное присутствие в Японии и в Южной Корее.
США могут применить ядерное вооружение ради защиты Южной Кореи, допустил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США будут исполнять свои обязательства по защите Республики Корея, используя полный набор военных средств, включая ядерное оружие и средства ПВО.
Писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока СПб Кирилл Котков оценивает подобные заявления, как намерение США устроить очередной очаг напряженности вблизи границ своих стратегических противников — России и Китая. По его словам, руководство США умело пользуются региональными конфликтами, чтобы решать свои геополитические задачи по сдерживанию других стран.
«Соединенные Штаты очень умело используют тайваньского карту в отношении Китая, оказывая на него давление. Они же очень умело пользуются теми, во многом надуманными, противоречиями между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке», - рассказал Кирилл Котков.
Для этих же целей США разжигали и украинский конфликт. Провокации на корейском полуострове, по мнению востоковеда, стоит рассматривать в том же ключе.
Северная Корея, считает эксперт, заявления главы Пентагона не оставит без ответа. По его словам, политика Северной Кореи в отношении США и их союзников на протяжении последних нескольких десятков лет остается неизменной. «Это политика, если можно так выразиться, противотанкового ежа. Чем сильнее оказывается давление на Северную Корею, тем жестче будет ответ со стороны Северной Кореи. И у КНДР, надо сказать, это получается», - отметил Кирилл Котков.
Вслед за словами Ллойда Остина, по мнению эксперта, последуют какие-то провокации против Северной Кореи. Скорее всего, это будут очередные учения, направленные на укрепление обороноспособности США и их союзников в Восточной Азии. Северная Корея отреагирует на них очередным испытанием баллистических ракет. Но если США решатся применить против нее ядерное оружие, северокорейское руководство ответит тем же, считает Кирилл Котков.
«Если Северной Корее придется для защиты своего суверенитета применить ядерное оружие, очень мало сомнений в том, что Северная Корея его не применит. Это одна из самых готовых стран к применению ядерного оружия», - отметил он.
Комментируя возможность Южной Кореи обзавестись собственной атомной бомбой, эксперт заявил, что решение этого вопроса всецело зависит от США — если им это будет нужно, они передадут южнокорейцам соответствующие технологии.
«Южная Корея — это государство с крайне низким потенциалом реализации государственного суверенитета. Если американцы захотят, они им ядерное оружие дадут. Естественно, будет заявлено, что Южная Корея сама все разработала», - пояснил Кирилл Котков.
Подобным образом, по словам востоковеда, в свое время поступила Великобритания, предоставив ядерное оружие Пакистану для сдерживания Индии. И уж если все в мире согласились с тем, что такая отсталая страна, как Пакистан, сама могла разработать ядерное оружие, то у Южной Кореи проблем с этим особых не будет, считает он. Поскольку уровень технологического развития там на порядок выше.
Экс-руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин считает, что Южная Корея может создать собственную ядерную бомбу в довольно короткий период. По его словам, для этого Южная Корея обладает и нужными технологиями, и требуемыми ресурсами. «В стране работает 25 атомных реакторов на электростанциях. Так что с расходным материалом больших проблем не должно быть», - отметил Александр Жебин.
«А нынешний визит Ллойда Остина и его заявление, по его мнению, вызвано обеспокоенностью США тем, что Южная Корея действительно решится на этот шаг. Тогда, считает эксперт, ее примеру последует Япония, и обе страны впоследствии приложат усилия, чтобы избавиться от обременительной американской опеки. «Вот для того, чтобы не допустить ядерного домино в нынешней обстановке в этом регионе, американцы и пошли на такое заявление. Они ведь понимают, что если Южная Корея изберет вариант защиты собственными силами и обзаведется ядерным оружием, то по этому пути пойдет и Япония. В результате эти две страны могут, в конце концов, указать на дверь американским войскам», - пояснил Александр Жебин.
Но чтобы скрыть истинный смысл своих действий, США, по его словам, придумали благовидный предлог – якобы они очень обеспокоены северокорейскими запусками ракет.
«В Южной Корее всерьез стали бояться, что Северная Корея применит свое ядерное ракетное вооружение в случае конфликта на Корейском полуострове. Поэтому добивались четкого обязательства американцев, что те их будут защищать всеми имеющимися средствами. И вот они этого добились», - заявил Александр Жебин.
США, по словам эксперта, используют любой повод, чтобы сохранить свое военное присутствие в регионе и оправдать наращивание американских войск и американских баз. По его мнению, КНДР совершенно не хотят конфликта со своим южным соседом, поскольку любая силовая акция в отношении Сеула будет означать войну с США.
В ответ на провокации США Северная Корея, отметил Александр Жебин, скорее всего, проведет запуски своих ракет. По его словам, ракетное оружие является для страны единственным элементом сдерживания США.
«Они давно уже не могут соревноваться с Соединенными Штатами и Южной Кореей в области обычных вооружений. Они очень дорогие, быстро обновляются. А вот ракетное оружие — это единственное оружие, которое может достать территорию Японии, где находятся американские базы», - пояснил востоковед.
Намеченные на первую половину года более 20 различных военных маневров Вашингтона, Сеула и Токио, по его мнению, ознаменуются несколькими запусками северокорейских ракет с пролетом над территорией Японии.