Востоковед Жебин: США грозят Северной Корее ядерной бомбой, чтобы сохранить в подчинении Южную

Подобным образом, по словам востоковеда, в свое время поступила Великобритания, предоставив ядерное оружие Пакистану для сдерживания Индии. И уж если все в мире согласились с тем, что такая отсталая страна, как Пакистан, сама могла разработать ядерное оружие, то у Южной Кореи проблем с этим особых не будет, считает он. Поскольку уровень технологического развития там на порядок выше.