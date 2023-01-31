«Солнечный человек»: Наталья Подольская вспомнила первую встречу с Юлией Началовой

Началова известна не только как певица, но и как телеведущая и актриса. Всего на ее счету более 20 проектов, в которых она принимала непосредственное участие. К примеру, в 2003 году она снималась в реалити-шоу «Последний герой», а с 2005 по 2007 год вела программу «Субботний вечер» совместно с Николаем Басковым. Также в 2007 году вышел фильм «Любовь – не шоу-бизнес», в котором Юлия Началова сыграла одну из основных ролей.