«Солнечный человек»: Наталья Подольская вспомнила первую встречу с Юлией Началовой

31 января известной российской певице Юлии Началовой могло бы исполниться 42 года. Артистка планировала дать еще много концертов и радовать публику своим творчеством, однако судьба распорядилась иначе. 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась в больнице от заражения крови и сердечной недостаточности. На момент смерти ей было всего 38 лет.
Юлия Началова родилась в Воронеже. С двух лет начала заниматься вокалом, с чем ей помогал отец Виктор. В пять лет будущая звезда российских телеэкранов была участницей программы «Утренняя звезда». Всеобщая известность пришла к ней после выхода песен «Дюймовочка», «Учитель» и «Герой не моего романа».
Началова известна не только как певица, но и как телеведущая и актриса. Всего на ее счету более 20 проектов, в которых она принимала непосредственное участие. К примеру, в 2003 году она снималась в реалити-шоу «Последний герой», а с 2005 по 2007 год вела программу «Субботний вечер» совместно с Николаем Басковым. Также в 2007 году вышел фильм «Любовь – не шоу-бизнес», в котором Юлия Началова сыграла одну из основных ролей.
Многие близкие, друзья и коллеги Юлии Началовой отзывались о ней как о добром, позитивном человеке и талантливой артистке. Российская певица Наталья Подольская рассказала корреспонденту ФАН какой ей запомнилась Началова, а также поделилась какой была их первая встреча.
«Мы не были близко знакомы, но я ее помню, как очень светлого, солнечного человека. Все время улыбающейся девочкой», – рассказала Наталья Подольская.
Наталья Подольская рассказала о совместной поездке на гастроли с Юлией Началовой. Тогда она разглядела в коллеге «родную душу».
«Помню мы ездили с ней на гастроли как-то раз. Сидели рядом в самолете и весь перелет болтали как будто мы сто лет знакомы. Это была наша первая встреча. Она была открытым человеком, который с любым найдет общий язык, с ней комфортно и приятно общаться», — вспомнила собеседница ФАН.
Ранее дочь покойной Началовой призналась, что научилась плакать бесшумно после смерти матери.