МИД Норвегии выступил за сохранение контактов с Россией

Норвегии необходимо поддерживать контакты с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.
Руководитель ведомства выступил на конференции «Арктические рубежи». Она обратила внимание на то, что Россия является соседом Норвегии. По этой причине сторонам следует поддерживать контакты. Такая позиция обусловлена необходимостью исключить недопонимание между Москвой и Осло.
Хюитфельдт добавила, что ситуация на севере стабильная. Норвегия свела к минимуму сотрудничество с Россией. Кроме того, королевство продолжит оказывать помощь Украине.