МИД Норвегии выступил за сохранение контактов с Россией

Руководитель ведомства выступил на конференции «Арктические рубежи». Она обратила внимание на то, что Россия является соседом Норвегии. По этой причине сторонам следует поддерживать контакты. Такая позиция обусловлена необходимостью исключить недопонимание между Москвой и Осло.