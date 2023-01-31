Кедми сравнил ситуацию между Россией и Европой с сюжетом романа «Путешествия Гулливера»

По его словам, американские и европейские элиты предаются мечтам о «связывании» российского государства. Но после того, как официальная Москва предпринимает те или иные шаги, лидеры коллективного Запада бегут врассыпную. То же самое делали лилипуты в отношении главного героя знаменитого английского романа.