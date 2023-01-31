Кедми сравнил ситуацию между Россией и Европой с сюжетом романа «Путешествия Гулливера»

Сложившаяся между Россией и Европой ситуация сравнима с действиями романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». К такому выводу пришел политолог из Израиля Яков Кедми.
По его словам, американские и европейские элиты предаются мечтам о «связывании» российского государства. Но после того, как официальная Москва предпринимает те или иные шаги, лидеры коллективного Запада бегут врассыпную. То же самое делали лилипуты в отношении главного героя знаменитого английского романа.
«Когда я читаю сегодняшнюю прессу, я вижу эту картинку, вижу, как эти маленькие лилипутики бегают вокруг России, которая еще не проснулась, и думает: "Сейчас мы ее привяжем ниточками". А как только Россия начинает шевелиться, они в ужасе разбегаются с криком: "Спасайся кто может"», — признался Кедми, выступая на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил коллективный Запад в провокациях, направленных против РФ. По его словам, они продолжались с 2014 года. Израильский политолог в свою очередь увидел в этом заявлении выражение так называемого «инстинкта самосохранения».