Обвинивший санитаров в избиении солист «Включай микрофон» поступил в больницу с ушибами

Медики диагностировали у пациента ссадины предплечий, а также ушибы локтевых суставов и лобной области. Музыкант рассказал, что пострадал при праздновании дня рождения. Мужчину доставили в больницу, а там, по словам Людоговского, его избили и привязали к кровати.