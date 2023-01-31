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Обвинивший санитаров в избиении солист «Включай микрофон» поступил в больницу с ушибами

Происшествия
Обвинивший санитаров в избиении солист «Включай микрофон» поступил в больницу с ушибами

Участник группы «Включай микрофон» Роман Людоговский, обвинивший санитаров Мариинской больницы в нападении, поступил в госпиталь с ушибами. Об этом ФАН сообщил информированный источник.

Медики диагностировали у пациента ссадины предплечий, а также ушибы локтевых суставов и лобной области. Музыкант рассказал, что пострадал при праздновании дня рождения. Мужчину доставили в больницу, а там, по словам Людоговского, его избили и привязали к кровати.

Администрация медучреждения отрицает факт насилия. Работники рассказали, что певец находился в состоянии опьянения и вел себя агрессивно. Выяснилось, что перед госпитализацией Людоговский употребил литр водки.

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