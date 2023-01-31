Народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Доктора оценивают его состояние как среднетяжелое.
Киркоров пожаловался на одышку, отеки и нарушение работы сердца. Известно, что два месяца назад 90-летнему артисту поставили кардиостимулятор. Врачи диагностировали у певца ишемическую болезнь сердца и стенокардию, сообщает Telegram-канал Mash.
Медики отмечают, что кроме нарушений работы сердца у Киркорова имеются и сопутствующие хронические заболевания, в том числе у него обнаружили воспаление легких из-за ишемической болезни сердца. Напомним, в 2021 году исполнитель перенес COVID-19. Также он лежал в больнице с пневмотораксом.