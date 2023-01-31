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Бедроса Киркорова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Общество
Бедроса Киркорова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Доктора оценивают его состояние как среднетяжелое.

Киркоров пожаловался на одышку, отеки и нарушение работы сердца. Известно, что два месяца назад 90-летнему артисту поставили кардиостимулятор. Врачи диагностировали у певца ишемическую болезнь сердца и стенокардию, сообщает Telegram-канал Mash.

Медики отмечают, что кроме нарушений работы сердца у Киркорова имеются и сопутствующие хронические заболевания, в том числе у него обнаружили воспаление легких из-за ишемической болезни сердца. Напомним, в 2021 году исполнитель перенес COVID-19. Также он лежал в больнице с пневмотораксом.
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