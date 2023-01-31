Французы вышли на протесты против повышения пенсионного возраста

Париж, 31 января. Во Франции стартовали массовые акции протеста против предложенной правительством пенсионной реформы, которая увеличит срок выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Миллионы французов уже столкнулись с последствиями нынешних антиправительственных выступлений. Парализованными оказались общественный транспорт, работа школ и детских садов, предприятий нефтяной промышленности.
Как сообщили источники в полиции, ожидается, что в демонстрациях по всей стране примут участие порядка миллиона человек. В связи с этим на улицы выйдут около 11 тысяч полицейских, более трети которых будет задействовано в Париже.
Нынешний раунд протестов является уже вторым в этом месяце. В первой акции, которая стала самой многочисленной с 2010 года, приняли участие 1,1 миллиона человек.
Согласно опросу, проведенному в понедельник исследовательской группой Opinion Way, протестное движение поддерживает 61% французов, что на три процентных пункта больше, чем 12 января.
Наиболее спорной частью реформы является повышение минимального пенсионного возраста. Однако изменения касаются также увеличения количества лет, в течение которых люди должны вносить взносы, прежде чем они смогут получать полную пенсию.
Нынешняя пенсионная реформа является одним из центральных элементов предвыборной программы президента Эммануэля Макрона, который в прошлом году был переизбран на второй срок. Как отметил политик, в настоящее во Франции установлен самый низкий возраст для получения государственной пенсии среди крупнейших европейских экономик.
Правительство заявило, что изменения необходимы для того, чтобы гарантировать будущее финансирование пенсионной системы, которая, по прогнозам, в ближайшие несколько лет столкнется с дефицитом средств.
В свою очередь, оппоненты реформы указывают, что пенсионная система не испытывает проблем.
«Пенсионные расходы не вышли из-под контроля, они относительно сдержанны», — заявил член независимого пенсионного консультативного совета.
В правительстве уже поспешили отметить, что некоторые из предложенных мер могут быть пересмотрены. В то же время премьер-министр Элизабет Борн отметила, что повышение пенсионного возраста «не подлежит обсуждению».