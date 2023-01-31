Депутат Алтухов: Сталинград — воплощение нечеловеческих сил и отваги солдат Красной армии

2 февраля — день воинской славы России. В нынешнем году исполняется ровно 80 лет с тех пор, как солдаты Красной армии разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве, продемонстрировав нечеловеческие силы, мужество и отвагу.
Накануне празднования юбилейной даты в своей авторской колонке для ФАН депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов напомнил значение этого великого сражения и поздравил ветеранов и тружеников тыла со столь значимым событием.
Коренной перелом. Колонка депутата Госдумы РФ Сергея Алтухова
Задачей вермахта в летней кампании 1942 года было отсечь Кавказ, лишить советскую промышленность нефти, зерна и других важных ресурсов. Этот бросок с правобережья Дона к непреступному городу на Волге — Сталинграду закончился полным провалом для армады группы армий «В», подорвал боевой дух немцев и развернул движения фронтов на запад.
В Сталинградской битве были самые ожесточенные и кровавые уличные бои, где советские солдаты продемонстрировали невероятный героизм. Город был практически стерт с лица земли, но остался неприступным для врага. В конце ноября советские войска взяли войска вермахта в кольцо, отбили танковый бросок Манштейна и в первые дни февраля произошла развязка многомесячного противостояния — гитлеровцы во главе с фельдмаршалом Паулюсом капитулировали. Сталинград стал воплощением нечеловеческих сил и возможностей наших солдат, их мужества и отваги. Это полугодовое противостояние дало целую плеяду талантливых и смелых военачальников — Рокоссовский, Ватутин, Тимошенко, Чуйков, Малиновский. Сталинградский котел переплавил отборные дивизии вермахта, растер в труху стратегические планы нацистов и открыл путь к полному и окончательному разгрому врага. Но кроме этих военно-политических последствий, они дали еще кое-что для нас, потомков, — это урок беззаветной любви к Родине, стойкости и веры в победу, несмотря на самые тяжелые обстоятельства.
Хочу поблагодарить и поздравить всех дорогих наших ветеранов и тружеников тыла с этой юбилейной датой, пожелать здоровья, благополучия и счастья. Низкий поклон каждому за самоотверженность и мужество, за вашу трудную жизнь во имя Родины и на благо родной страны. Мы не дадим переписать историю и всегда будем гордиться вашими подвигами.
Удивительно, но факт, что назидательные уроки истории не всем идут впрок. Так, политические украинские метатели всерьез обсуждают проект Югороссии, надеясь проложить сухопутный мост в Азию по стопам Паулюса, Гота и Манштейна. Уверен, что конец этих фантазий будет таким же, как в феврале 1943-го. Враг будет разбит и победа будет за нами!