Депутат Алтухов: Сталинград — воплощение нечеловеческих сил и отваги солдат Красной армии

В Сталинградской битве были самые ожесточенные и кровавые уличные бои, где советские солдаты продемонстрировали невероятный героизм. Город был практически стерт с лица земли, но остался неприступным для врага. В конце ноября советские войска взяли войска вермахта в кольцо, отбили танковый бросок Манштейна и в первые дни февраля произошла развязка многомесячного противостояния — гитлеровцы во главе с фельдмаршалом Паулюсом капитулировали. Сталинград стал воплощением нечеловеческих сил и возможностей наших солдат, их мужества и отваги. Это полугодовое противостояние дало целую плеяду талантливых и смелых военачальников — Рокоссовский, Ватутин, Тимошенко, Чуйков, Малиновский. Сталинградский котел переплавил отборные дивизии вермахта, растер в труху стратегические планы нацистов и открыл путь к полному и окончательному разгрому врага. Но кроме этих военно-политических последствий, они дали еще кое-что для нас, потомков, — это урок беззаветной любви к Родине, стойкости и веры в победу, несмотря на самые тяжелые обстоятельства.