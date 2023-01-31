Живодеры расстреливают бездомных собак в Самарской области

Медицинские специалисты рассказали, что граждане написали заявление в полицию и приложили к нему вещдоки – извлеченные из собак пули и заключение медэкспертов. Пули намерены отправить на баллистическую экспертизу. Есть предположение, что животных убивают из одного оружия.