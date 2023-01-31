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Живодеры расстреливают бездомных собак в Самарской области

Происшествия
Живодеры расстреливают бездомных собак в Самарской области

Волонтеры в поселке Прибрежный Самарской области фиксируют случаи несанкционированного отстрела бродячих собак. Отзывчивые жители поселка решили добиваться от властей установления убийц четвероногих и возбуждения уголовных дел.

Как пишет сетевое издание PROGORODSAMARA, 29 декабря в Прибрежном Самарской области была убита собака по кличке Веня. Волонтеры не смогли спасти жизнь Вени, но направили труп на экспертизу. Специалисты извлекли из трупа пулю.

В последнее время в поселке участились случаи убийства бродячих собак. Некоторые животные отделываются пулевыми ранениями. Волонтеры периодически доставляют медикам раненных или погибших животных для лечения или экспертизы.

Медицинские специалисты рассказали, что граждане написали заявление в полицию и приложили к нему вещдоки – извлеченные из собак пули и заключение медэкспертов. Пули намерены отправить на баллистическую экспертизу. Есть предположение, что животных убивают из одного оружия.
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