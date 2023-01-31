Новосибирские спасатели вызволили замерзшую собаку с необитаемого острова

На поиск погибающего животного был отправлен аэробот со спасателями. Обессиленную собаку пришлось буквально на руках нести до аэробота. Там ее отогрели, накормили, а затем доставили на сушу. Животное передали людям, которые и обратились за помощью к спасателям. Они обещали позаботиться о собаке и найти для нее новых хозяев.