Новосибирские спасатели вызволили замерзшую собаку с необитаемого острова

На реке Оби маленькая собачка попала в беду: она оказалась на необитаемом острове, замерзла и вконец обессилела. Ее вывезли сотрудники аварийно-спасательной службы в тот момент, когда на животное уже открыли охоту вороны.
Пост о собаке, оказавшейся запертой на острове, появился в местных социальных сетях. Самостоятельно выход на берег животное найти не могло. На просьбу о помощи отозвались сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru».
На поиск погибающего животного был отправлен аэробот со спасателями. Обессиленную собаку пришлось буквально на руках нести до аэробота. Там ее отогрели, накормили, а затем доставили на сушу. Животное передали людям, которые и обратились за помощью к спасателям. Они обещали позаботиться о собаке и найти для нее новых хозяев.