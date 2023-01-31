Эксперт Подоляка: США «наклоняют» европейских союзников под предлогом помощи Украине

США обманули Европу под предлогом снабжения Украины оружием и обеспечили свой оборонный комплекс контрактами, считает журналист и военный эксперт Юрий Подоляка.
В эфире передачи «Время покажет» он заявил, что все западные страны заинтересованы в том, чтобы во время украинского кризиса погибло как можно больше «русских мужиков» с обеих сторон, но США преследуют еще и личную выгоду.
«С учетом того, что у них вооружений все меньше, они "наклоняют" своих союзников», — утверждает Подоляка.
По словам эксперта, Вашингтон заставляет европейских партнеров отдавать бронетехнику, а передачу своих танков затягивают. Это дает Пентагону возможность опустошить арсеналы у НАТО, а потом подсадить союзников на поставки оружия из США.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с резким заявлением по поводу политики Запада на Украине. Он обвинил США в подготовке госпереворота в стране и превращении ее в полигон для испытания «новых способов ведения войны», передает RT.