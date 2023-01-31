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Путин обсудил с Пашиняном по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Политика
Путин обсудил с Пашиняном по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подняли на обсуждение сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Во время беседы по телефону российский лидер и глава армянского кабмина сделали акцент на значимости последовательного осуществления комплекса договоренностей официальных Москвы, Еревана и Баку. Помимо этого, Путин и Пашинян коснулись других вопросов двусторонней повестки.

«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха...» — передали представители кремлевской пресс-службы.

Ранее стало известно, что политики поговорили и на тему перекрытия Лачинского коридора. Соответствующая информация появилась на официальном сайте премьера Армении.
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