Путин обсудил с Пашиняном по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подняли на обсуждение сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.
Во время беседы по телефону российский лидер и глава армянского кабмина сделали акцент на значимости последовательного осуществления комплекса договоренностей официальных Москвы, Еревана и Баку. Помимо этого, Путин и Пашинян коснулись других вопросов двусторонней повестки.
«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха...» — передали представители кремлевской пресс-службы.
Ранее стало известно, что политики поговорили и на тему перекрытия Лачинского коридора. Соответствующая информация появилась на официальном сайте премьера Армении.