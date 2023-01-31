Путин обсудил с Пашиняном по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Во время беседы по телефону российский лидер и глава армянского кабмина сделали акцент на значимости последовательного осуществления комплекса договоренностей официальных Москвы, Еревана и Баку. Помимо этого, Путин и Пашинян коснулись других вопросов двусторонней повестки.