Обвинивший в избиении санитаров больницы солист «Включай микрофон» употребил литр водки

Музыкант обвинил санитаров в избиении. По словам Людоговского, он праздновал свой день рождения и ударился о ступеньку. Очевидцы вызвали скорую, после чего солиста отвезли в больницу, где санитары якобы привязали его к кровати в отдельном помещении с решетками и избили.