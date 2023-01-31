Обвинивший в избиении санитаров больницы солист «Включай микрофон» употребил литр водки

Солист группы «Включай микрофон» Роман Людоговский употребил около литра водки перед тем, как попал в Мариинскую больницу с травмой головы, рассказал ФАН источник в комитете здравоохранения.
Музыкант обвинил санитаров в избиении. По словам Людоговского, он праздновал свой день рождения и ударился о ступеньку. Очевидцы вызвали скорую, после чего солиста отвезли в больницу, где санитары якобы привязали его к кровати в отдельном помещении с решетками и избили.
Сотрудники медучреждения опровергли информацию, сославшись на проверку камер наблюдения. По их словам, пациент вел себя очень агрессивно и путался во время рассказа о причинах травмы.
Экспресс-анализ показал, что в крови певца содержится 3,5 промилле алкоголя, что составляет примерно две полулитровых бутылки водки.
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