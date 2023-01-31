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Путин внес изменения в правила введения уровней террористической опасности в регионах

Происшествия
Путин внес изменения в правила введения уровней террористической опасности в регионах

Президент РФ Владимир Путин принял решение внести изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности в регионах. Согласно постановлению отменены ограничения по срокам введения таких мер.

Раньше уровень террористической опасности действовал максимум 15 суток. Теперь он будет сохраняться до отмены.

Также российский лидер разрешил проводить досмотр автомобилей, пересекающих границы регионов с желтым уровнем террористической опасности. До этого соответствующие мероприятия допускались при красном уровне.
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