Супруга Николая Дроздова рассказала о состоянии ведущего после падения

Супруга Николая Дроздова Татьяна Петровна рассказала о самочувствии ведущего программы «В мире животных» после падения. Она отметила, что известный зоолог сломал семь ребер, а одно из них повредило легкое.
«Николай Николаевич лежит в больнице, проходит лечение уже вторую неделю. Сейчас ему получше. С ним в палате находится и ухаживает за ним младшая дочка Лена – потом мы с ней поменяемся», — рассказала Татьяна Петровна изданию kp.ru.
Она отметила, что Дроздову нужно делать дыхательные упражнения, чтобы легкое восстанавливалось. Гипс при переломе ребер не накладывают, поэтому ведущий может вставать и ходить, а дочь следит, чтобы он снова не упал. При этом Дроздов настроен оптимистично и не теряет веры в скорое выздоровление.