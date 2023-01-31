Супруга Николая Дроздова рассказала о состоянии ведущего после падения

Она отметила, что Дроздову нужно делать дыхательные упражнения, чтобы легкое восстанавливалось. Гипс при переломе ребер не накладывают, поэтому ведущий может вставать и ходить, а дочь следит, чтобы он снова не упал. При этом Дроздов настроен оптимистично и не теряет веры в скорое выздоровление.