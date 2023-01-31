Власти Пензенской области в 2023 году намерены отремонтировать более 60 км региональных дорог

Ремонт автотрассы «р.п. Колышлей — с. Колтовское — с. Липяги» планируется выполнить в два этапа. На двух участках магистрали «г. Тамбов — г. Пенза» — р.п. Колышлей — г. Сердобск — р.п. Беково» заменят покрытие проезжей части.