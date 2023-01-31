В минобороны Польши опровергли переговоры о возможной передаче истребителей F-16 Украине

Власти Польши не ведут переговоров по поводу возможной передачи истребителей F-16 на Украину, сообщил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.
С соответствующим заявлением Скуркевич выступил во вторник, 31 января. Напомним, ранее запрос на ракеты и истребительную авиацию озвучил Офис президента Украины Владимира Зеленского. Киев рассчитывает на получение американских F-16, эту модель используют в армиях десятка стран Европы.
«На данный момент нет официального обсуждения передачи F-16», — цитирует замминистра агентство France Press.
Возможность поставок авиации для украинской армии также опровергли в Берлине и Вашингтоне. Великобритания также не считает целесообразным в настоящий момент передавать Украине свои самолеты, сообщил RT.