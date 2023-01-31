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Представители ООН расследуют ракетный удар ВСУ по больнице в Новоайдаре

Армия
Представители ООН расследуют ракетный удар ВСУ по больнице в Новоайдаре

Миссия УВКПЧ ООН на Украине проинформирована о ракетном ударе ВСУ по медицинскому объекту в Новоайдаре и намерена расследовать этот преступный инцидент. Об этом сообщила представитель международной организации Элизабет Троссел.

Она напомнила журналистам РИА Новости, что использование тяжелого вооружения для ударов по больницам и госпиталям грубейшим образом нарушает международное право. Обстрел больницы в Новоайдаре 28 января был предположительно осуществлен ВСУ, признала Элизабет Троссел.

Ранее стало известно, что жертвами этого ракетного удара украинских националистов стали 14 человек, еще 28 получили ранения.
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