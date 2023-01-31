МВФ предсказал Великобритании два тяжелых года из-за рецессии

Лондон, 31 января. Великобритании предстоят два самых тяжелых года среди всех крупных промышленно развитых стран: рецессия в 2023 и рекордно медленный рост в 2024 году. Об этом сообщает Международный валютный фонд (МВФ).
По данным МВФ, Великобритания будет единственным членом G7, чья экономика в этом году сократится на 0,6%. Это будет первая рецессия в государстве, не считая пандемии, после финансового кризиса 2009 года. В связи с этим фонд понизил прогноз для страны на целых 0,9% по сравнению с октябрем 2022 года, заявив, что более высокие процентные ставки и налоги наряду с ограничением государственных расходов усугубят кризис стоимости жизни для британцев.
Согласно прогнозу, в течение следующих двух лет экономика будет фактически стагнировать — рост составит всего 0,3%. В 2024 году экономика будет восстанавливаться очень медленно — она увеличится на 0,9% и сравнится с Японией и Италией, которые находятся в конце рейтинга G7 по темпам роста.
Правительство премьера Риши Сунака столкнется с рядом проблем в преддверии следующих выборов, которые должны состояться к январю 2025 года.
МВФ подверг в октябре резкой критике увеличение расходов Великобритании, утверждая, что налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика не должны работать в противоречии друг с другом и что правительству необходимо взять под контроль государственные финансы. Фонд также призвал центральные банки продолжать повышать ставки. Ожидается, что Банк Англии повысит ставку на полпункта до 4% 2 февраля.