МВФ предсказал Великобритании два тяжелых года из-за рецессии

По данным МВФ, Великобритания будет единственным членом G7, чья экономика в этом году сократится на 0,6%. Это будет первая рецессия в государстве, не считая пандемии, после финансового кризиса 2009 года. В связи с этим фонд понизил прогноз для страны на целых 0,9% по сравнению с октябрем 2022 года, заявив, что более высокие процентные ставки и налоги наряду с ограничением государственных расходов усугубят кризис стоимости жизни для британцев.